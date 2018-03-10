ترامب: صفقة كوريا الشمالية في طور الإعداد

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



أعلنَ الرئيسُ الأمريكي، دونالد ترامب، أن العملَ جارٍ لإتمامِ الصفقة مع كوريا الشمالية، وفي حالِ نجاحها ستعودُ بالنفعِ على العالمِ بأسره.



ترامب اعلنَ في وقتٍ سابق أنهُ قَبِلَ عرضِ كيم بشأنِ اجتماعٍ لمناقشةِ المشاكل بين البلدين، لكن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي لن يقدمَ تنازلاتٍ لكوريا الشمالية ولن يلتقي زعيمها، ما لم يتخذ إجراءات ملموسة تتطابق مع وعود بيونغ يانغ.

وغرد ترامب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هناك عمل جار لإتمام اتفاق مع كوريا الشمالية، وإذا أمكن تحقيقه، سيكون أمرا جيدا للعالم​​، الزمان والمكان سيتم تسميتها لاحقا".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة: "إن الولايات المتحدة ستواصل اتباع سياسة الضغط القصوى ولن نقدم أي تنازلات، ولن نتقدم طالما لم نر إجراءات ملموسة ومؤكدة من قبل كوريا الشمالية، مستمرون في العمل من موقف القوة".

كما لفتت إلى أن اللقاء بين ترامب وكيم جونغ أون لن يجري "حتى اتخاذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة"، موضحة أن هذا الأمر سيقيمه مجلس الأمن الدولي.

وفي معرض ردها على سؤال حول قبول ترامب دعوة كيم جونغ أون للقائه دون أن يحدد شروطا مسبقة، قالت: "دعنا لا ننسى أن كوريا الشمالية قدمت وعودا".

وتابعت أن بيونغ يانغ "وعدت بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ووعدت بوقف التجارب النووية والصاروخية"، مضيفة: "هم يعرفون أننا سنستمر في مناوراتنا العسكرية".

وتأتي تصريحات ساندرز بعد يوم من إعلان قبول ترامب دعوة نظيره الكوري الشمالي، في قرار لاقى ترحيبا على المستوى الدولي.



اقرا ايضا

ترامب يوافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية في ايار المقبل