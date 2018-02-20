224 مليون أفريقي يعانون من سوء التغذية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المؤتمر الإقليمي لأفريقيا في دورته الثلاثين والذي يعقد في العاصمة السودانية الخرطوم، لرسم طريق جديد للتنمية الزراعية وأمن الغذاء في القارة للعامين المقبلين، وذلك تحت شعار "التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية في أفريقيا: تحسين طرق الإنتاج واستحداث فرص عمل لائقة وجذابة للشباب".

وسيناقش المؤتمر وضع الغذاء والزراعة في أفريقيا والآفاق المستقبلية والقضايا المستجدة في هذا القطاع.

بالإضافة للتغير المناخي وتأثيره على عمل ونشاطات الفاو، وبناء السبل لمواجهة الضعف الشديد التي تعاني منه الزراعة وسبل العيش الريفية في أفريقيا.

المشاركون سيناقشون قضايا تتعلق بزيادة فرص العمل للشباب في القطاعات الزراعية والريفية، إضافة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي في الزراعة ومصائد الأسماك والغابات.

وسيشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في الفاو، وعدد من الوزراء وأعضاء الوفود الرفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة، وعدد من الشركاء وممثلي المجتمع المدني والإعلام.

مساعد المدير العام لمنظمة الفاو أعلن عن ارتفاع نسبة سوء التغذية في إفريقيا من 21 إلى 23 بالمائة بين عامي 2015 - 2016.

وتوقع تقرير صدر خلال وقت سابق من الشهر الجاري عن منظمة العمل الدولية، أن يصل عدد العاطلين عن العمل في القارة السمراء، إلى أكثر من 40 مليونا سنة 2019، أي بزيادة تفوق 38 مليونا في 2017.

زيادة السكان تعد أحد التحديات، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد السكان بليون وسبعمئة مليار نسمة بحلول 2030.

ولكن لزيادة السكان فرصة لتطوير الزراعة ورفع قيمة العمل لكسب تريليون وثلاثمئة بليون دولار، وهذه فرصة أمام الشباب لانتهازها لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأكدت تقارير أن النزاعات في الصومال، وجنوب السودان، وافريقيا الوسطى زادت من عدم الأمان الغذائي.

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