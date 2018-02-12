صور لحطام طائرة روسيا المنكوبة وبوتين يطالب بالتحقيق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في وقت أمر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في حادث تحطم طائرة الركاب الروسية قرب موسكو، التي أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه لا ناجين من ركابها البالغ عددهم 71 شخصا بينهم 6 من أفراد الطاقم.

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، ان ما يزيد عن 150 شخصا وأكثر من 20 آلية يشاركون فى التعامل مع آثار كارثة سقوط الطائرة الروسية من طراز "أن-148" التابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، والتى كان على متنها 65 راكبا وأفراد الطاقم الستة، حيث تحطمت بالقرب من مدينة رامينسكويى في ضواحي العاصمة الروسية.

ورجح مصدر فى الوزارة، أن الحادث نجم عن الأحوال الجوية السيئة أو خطأ من قبل طاقم الطائرة، وأكدت سلطات مقاطعة أورينبورج، أن أكثر من 60 راكبا، ينتمون إلى أهالى المقاطعة المذكورة، مضيفة أن لا معلومات لديها عن هوية أفراد الطاقم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، وأضاف بيسكوف أن بوتين أسند للحكومة الروسية إنشاء لجنة للتحقيق فى ملابسات الكارثة.

فيما أفادت متحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية بأن رئيس اللجنة، ألكسندر باستريكين متواجد في مكان تحطم الطائرة، وأكدت أن المحققين ينظرون في جميع الفرضيات حول الكارثة.

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