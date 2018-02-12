العثور على الصندوق الأسود للطائرة الروسية المنكوبة

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

أعلنت السلطات الروسية عن عثورها على الصندوق الأسود للطائرة الروسية المنكوبة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية وكانت طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران "ساراتوف" الروسية سقطت، تحمل على متنها 71 شخصا، فوق ضواحي موسكو.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت عن تحطم طائرة ركاب روسية، اليوم الأحد، بعد إقلاعها من موسكو، وعلى متنها 71 شخصا، مؤكدةً أنه "تم العثور على حطام طائرة الركاب من طراز "أن-148" بالقرب من مدينة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، وأنه لا ناجين في الكارثة".

ولفتت إلى أن "الطائرة المنكوبة تم العثور عليها من الجو وسقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي"، مشيرةً إلى أن "حطام الطائرة المنكوبة متناثر في دائرة نصف قطرها نحو كيلومترين، وأنه لا آثار لحريق في المكان".

ومنذ تسيير أول رحلة تجريبية للطائرة "أنتونوف 148" في 2004، تعرضت لـ5 حوادث على الأقل، على صلة بآلية الهبوط ونظام الكهرباء ونظام الإرشاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن بعض الخبراء يشيرون إلى شركة "ساراتوف" الروسية للخطوط الجوية، ويعتبرونها سبب الحوادث المتتالية لهذا النوع من الطائرات. ومنعت السلطات الروسية الشركة، عام 2015، من تشغيل رحلاتها الدولية، بعدما وجد مفتشون شخصا من غير طاقم الطائرة في قمرة القيادة.

وتزداد حوادث طائرات أنتونوف بطرازاتها المختلفة، وكان آخرها عام 2010 عندما تحطمت طائرة أنطونوف 24 في أفغانستان بعد اختفائها من على الرادارات في أحوال جوية سيئة.

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