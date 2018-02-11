العثور على حطام الطائرة الروسية المنكوبة

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

عثرت فرق الإنقاذ الروسية على الطائرة التي تحطمت بعد إقلاعها بـ 7 دقائق، وهي تحمل على متنها 71 شخصا، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار دامديدافا، وتحطمت على الفور، وذكرت مصادر روسية أن الطائرة المنكوبة دخلت الخدمة في يونيو 2010.

ووفق تفاصيل ذكرتها وكالة الإعلام الروسية فان الطائرة كانت تقل 65 راكبا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص.

وقال مصدر في جهاز الطوارئ إن الطائرة، وهي من طراز إيه.إن 148، اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في منطقة موسكو.

وأكدت شركة طيران ساراتوف تحطم الطائرة.

هذا ورجح مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أن تكون الطائرة قد سقطت بسبب خطأ بشري من قبل الطاقم أو بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وقال الوزارة إن لا ناجين في حادث التحطم، بينما أفاد شهود عيان عن تصاعد دخان من الطائرة المنكوبة قبل سقوطها.



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