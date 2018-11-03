اعتقال صحفي حاول إبراز الجرائم بحق الإيغور

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت الشرطة الصينية صحفياً قام بإنتاج برنامج تلفزيوني يستهدف شرائح الإيغور المستضعفين والذين يتعرضون لجرائم عديدة في معسكرات التدريب المخصصة لهم.

ووفقًا لما ذكرته المصادر فإنه تم استهداف البرنامج التلفزيوني الذي يتضمن تفاصيل صراعات مريبة لثلاثة طلاب صغار ، ووصل الحكم عليه فيما بعد بما يصل إلى 11 سنة في السجن.

أحد العاملين في قسم شرطة بلدة هوداريوز التابعة لمقاطعة غوليا ، أكد أن المنتج التلفزيوني قد تم احتجازه ، وجاء اعتقال تورسون وحكمه على الرغم من مرور قرابة 30 عاماً على عمله كصحفي في محطة إيلي التلفزيونية ، وخلال تلك الفترة أنتج أكثر من 10 برامج حصلت على جوائز إقليمية ووطنية.

كان تورسون من بين اثني عشر شخصًا من إيلي للحصول على جائزة الشخص الأكثر تقدمًا من الحكومة ، وتم الاعتراف به سابقًا كأحد أعضاء "النخبة الأربعة" للعمل الذي قام به لصالح المجتمع ، وكان نشطًا في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية لأحداث للمجتمع ، فضلا عن رحلات ميدانية تاريخية للتلاميذ المحليين.

وابتداء من أبريل عام 2017، اتهمت الايغور بإيواء "وجهات نظر دينية قوية" وأفكار "غير صحيحة سياسيا" وتعرضوا للسجن أو الاحتجاز في معسكرات إعادة التاهيل في جميع أنحاء منطقة تشينغ يانغ ، حيث اشتكى أعضاء جماعة عرقية طويلة من تفشي التمييز والقمع الديني والقمع الثقافي تحت الحكم الصيني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت مؤخرا إن الحكومة الأمريكية "منزعجة للغاية" بسبب حملة القمع على الإيغور في تشينغ يانغ ، مضيفة أن التقارير الموثوقة تشير إلى أن الأفراد الذين أرسلتهم السلطات الصينية إلى مراكز الاعتقال منذ أبريل عام 2017 يبلغ عددهم على الأقل مئات الآلاف وربما الملايين .

أصدرت اللجنة التنفيذية للجنة الكونغرس حول الصين مؤخراً تقريراً سنوياً عن وضع حقوق الإنسان في الصين ، ووصفته بأنه "رديء" وعلى "مسار هبوطي مستمر ، بكل المقاييس تقريباً ، وقال التقرير إن من الأمور التي تثير القلق بشكل خاص هو الاحتجاز الجماعي والتعسفي واحتجاز ما يصل إلى مليون أو أكثر من الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية المسلمة في معسكرات" إعادة التأهيل السياسي " غرب الصين.

وكانت السلطات الصينية قد نفت في وقت سابق وجود معسكرات اعتقال ، إلا أنها شنت الأسبوع الماضي حملة دعائية إعلامية حكومية تبعث على النجاح في مواجهة التطرف مما يطلق عليه الآن "مراكز تدريب التوظيف".

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