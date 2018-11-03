"الإيغور" يفضلون الهجرة الى أفغانستان طلباً للحرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتكشف يومياً وقائع مؤلمة للحياة التي تعيشها جماعات الإيغور، تلك الأقلية المسلمة التي تعاني اضطهاداً غير مسبوق في الصين، وجديد هذه الازمات المؤلمة ما كشفته "Foreign policy" حول قيام العديد من المجموعات المنتمية الى هذه الأقلية بهجرة جماعية إلى افغانستان رغم كل ما يعينه الأخير من مشاكل سياسية وأمنية.

حملات الهجرة هذه جاءت في ظل تكثيف بكين والسلطات المحلية من حملتها على حريات الأيغور ودينها وثقافتها وقيامها بإجبار المسلمين على الخضوع لدورات في معسكرات اعتقال في تشينغ يانغ يتم احجبارهم فيها على تناول لحم الخنزير والمشروبات الروحية رغماً عنهم.

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وفي تسعينات القرن الماضي، بعد أن نالت جمهوريات آسيا الوسطى استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت بكين تخشى من طموحات جماعة الإيغور لإنشاء دولتهم الخاصة "شرق تركستان"، خاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حاولت الصين وصف طموحات الإيغور على أنها إرهاب.

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وبالنسبة للايغور الذين يشتركون في العلاقات العرقية واللغوية والدينية مع سكان آسيا الوسطى، فإن كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، التي تقع على الحدود مع تشينغ يانغ، كانت دائماً تعج بجماعة الايغور.

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