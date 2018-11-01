شبكة "abc" تكشف تفاصيل جديدة عن معاناة "الإيغور" في الصين

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تستمر معاناة أقلية الإيغور بالاستحواز على مواضيع شبكات الأخبار العالمية، وآخر تقرير استقصائي أجرته شبكة ABC News مستعينة بالأقمار الصناعية كشف حجم وانتشار معسكرات الاعتقال المستخدمة في منطقة شينغ يانغ.

الزميلتان روناك عادل وديما نجم لخصتا أبرز تفاصيل التحقيق الجديد الذي وثق وجود أكثر من 28 معسكر اعتقال في سياسة تشكل جزءًا ضخما من برنامج إخضاع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغ يانغ لتقييد الحريات والتعذيب والخضوع لجلسات تلقين سياسي شيوعي.

وبحسب التحقيق فإن شهادات الضحايا وشهود العيان التي أدلوا بها لمنظمات حقوقية دولية وأممية وتوافر كم كبير من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لمعسكرات الاعتقال في شينغ يانغ، كشف التوسع السريع لمعسكرات إعادة التثقيف التي يبدو أنها أصبحت سمة دائمة للحياة هناك.

تفاصيل أوفى في الفيديو المرفق.

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