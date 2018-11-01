أن تكون مسلما في الصين يعني أنك خاضع لقائمة القوانين هذه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( wired )

ربما لا تقر الصين بالكثير من الممارسات الظالمة التي تقوم بها ضد المسلمين، مدفوعين بما يعرف بالاسلاموفوبيا ، لكن في هذه القائمة التي أعدها ناشطو حقوق الإنسان ، والتي تشمل معظم القوانين التي يُحكم بها المسلمون في الصين ستحكم أنت بنفسك ، فيما إذا كانت ممارسات تعسفية أم لا، فمن االواضح أن الشرطة السرية الصينية لا تحتاج إلى "أسباب" لتخفي أشخاصاً لا تحبهم الحكومة ؛ حتى نجوم السينما مثل Fan BingBing معرضون للاختفاء بحسب مزاج النظام . الأمر هنا لا يتعلق بسيادة القانون ، المعتلقون حتى لا يعرفون سبب اعتقالهم ، هو نظام شامل من القيود الاجتماعية، بحجة مكافحة الإرهاب.

الأشياء التي قد تتسبب في احتجازك بدون محاكمة وسجنك في معسكر تعليمي لأجل غير مسمى ، في تشينغ يانغ، الصين ، 2018:

امتلاك خيمة.

امتلاك معدات اللحام.

امتلاك طعام إضافي.

امتلاك البوصلة.

امتلاك العديد من السكاكين.

الامتناع عن الكحول.

الامتناع عن السجائر.

نحيب ، أو حزن علني ، أو التصرف بالحزن عندما يموت والداك.

أداء جنازة تقليدية.

دعوة أكثر من 5 أشخاص إلى منزلك دون التسجيل في قسم الشرطة.

ارتداء وشاح في وجود علم لجان المقاومة الشعبية.

ارتداء الحجاب (إذا كان عمرك أقل من 45).

الذهاب الى المسجد.

الصلاة.

الصيام.

الاستماع إلى محاضرة دينية.

إخبار الآخرين ألا يحلفوا.

النهي عن المنكر.

تناول الفطور قبل شروق الشمس.

الجدال مع مسؤول.

إرسال التماس يشكو من المسؤولين المحليين.

عدم السماح للمسؤولين بالنوم في سريرك ، وتناول طعامك ، والعيش في منزلك.

عدم وجود هويتك الحكومية معك طوال الوقت .

عدم السماح للمسؤولين بأخذ الحمض النووي الخاص بك.

عدم السماح للمسؤولين مسح القزحيات الخاصة بك.

عدم السماح للمسؤولين بفحص كل ما لديك على هاتفك .

عدم عمل تسجيلات صوتية للـمسؤولين.

التحدث بلغتك الأم في المدرسة.

التحدث بلغتك الأم في مجموعات العمل الحكومية.

التحدث مع شخص ما في الخارج (مع سكايب ، وما إلى ذلك).

التحدث مع شخص سافر إلى الخارج.

السفر إلى الخارج بنفسك.

مجرد معرفة شخص سافر إلى الخارج.

القول بأن الصين أقل شأنا من بلد آخر.

وجود الكثير من الأطفال.

وجود VPN.

وجود واتس اب.

مشاهدة مقطع فيديو تم تصويره في الخارج.

ارتداء قميص مكتوب عليه كتابة باللغة العربية.

إطالة اللحية .

ارتداء أي ملابس مع الايقونية الدينية.

عدم حضور دروس الدعاية الإلزامية.

عدم حضور مراسم رفع العلم الإجبارية.

عدم حضور جلسات النضال العمومي (أسلوب الثورة الثقافية)

رفض الوشي بأفراد عائلتك المتخلفين عن جلسات النضال العامة .

أن تكون مرتبطًا بأي شخص قام بأي مما سبق.

أن تحاول أن تقتل نفسك عند اعتقالك من قبل الشرطة .

أن تحاول أن تقتل نفسك في معسكرات التعليم المناسبة.

و منذ العام الماضي ، الصين تعتقل آلاف المسلمين وتضعهم في معسكرات تحاول فيها إرغامهم على الارتداد عن الإسلام واعتناق أفكار الحزب الشيوعي، كما ورد في تقارير صحفية ووسائل إعلاميةٍ أخرى، بناءً على مقابلاتٍ أُجرِيت مع سجناء سابقين. ما دفع الصحافيين والباحثين المواطنين ليسابقوا الزمن، إذ يُمشِّطون الإنترنت بحثاً عن الأدلة التي تدين السلطات، قبل أن تستطيع الحكومة الصينية محوها..



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