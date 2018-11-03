سرقة الأعضاء البشرية لأقلية الإيغور بالصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشارت تقارير عن رصد آلاف الحالات من سرقة الأعضاء البشرية لأقلية الإيغور خلال تواجد بعض أفرادها في معسكرات التأهيل بمنطقة تشينغ يانغ شمال غرب الصين، في جريمة إنسانية إرتكبت بواسطة عناصر من الحزب الشيوعي الصيني بأوامر من السلطات.

فيما صرحت أسر من الإيغور بأنهم لم يستلموا جثث أبنائهم ممن قتلوا فى معسكرات التأهيل

ووفقاً للتقارير، فالصين تعد من أكثر الدول التي تنشط بها تجارة الأعضاء البشرية ، بعدما كانت تفتقر لوجود نظام للتبرع بالأعضاء قبل مارس 2010

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