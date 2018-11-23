الهند تلقي القبض على شاب اغتصب وقتل 9 فتيات صغار (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ذا صن )

في حادثة هزت الهند بأكملها ألقت الشرطة الهندية القبض على سفاح متسلسل يغتصب الفتيات الصغيرات .

و عثرت على الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي اسماه الإعلام الهندي “سونيل”، بعد اكتشاف جثة طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام في مدينة غوروغرام.

المغتصب سونيل اعتاد كسر سيقان الفتيات الصغار قبل اغتصابهن وقتلهن.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، بعد اعتقاله على بعد 320 ميلًا من جثة الطفلة في قرية ماجاربور بولاية أوتار براديش الثلاثاء الماضي، اعترف السفاح المتوحش بتسع جرائم مماثلة.

وكشف الجاني، أنه اعتاد التربص للفتيات بجوار عربات الطعام قبل استدراجهن بالحلويات والشوكولاتة، موضحًا أنه يكسر سيقان ضحاياه بحجر قبل اغتصابهن.

وعثر على جثة ضحيته الأخيرة في يوم 12 نوفمبر، وقال الطب الشرعي، إنها أصيبت بكسر في الجمجمة وتوفيت بسبب نزيف داخلي.

واُتهم سونيل باغتصاب وقتل ما لا يقل عن 9 فتيات قاصرات في دلهي وجورجور وجواليور وجهانس خلال فترة عامين.

وقال ضابط الشرطة سوميت كوهار: “لقد صدمنا باعترافاته لأنه لم يغتصب ويقتل 3 أطفال كما كنا نعتقد، بل 9 في مدن مختلفة.. أعتقد أنه أخطر سفاح في تاريخ الهند الحديث”.

مصدر الصور : ذا صن

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