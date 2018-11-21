المبعوث الأمريكي يؤكد أهمية انسحاب ميليشيات إيران من سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الأربعاء، أن خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا سيضمن إعادة الاستقرار لهذا البلد.



وقال جيفري في تصريحات إعلامية بأن التسوية السياسية وإعادة الاستقرار إلى سوريا ستحدث بخروج كل الميليشيات من البلاد، التي جلبت معها منظومات صاروخية.

وأشار بأن الإيرانيين يحاولون التسلل في المؤسسات السورية كما فعلوا في دول أخرى ".

وأضاف إلى أن الوجود الإيراني يولد بعض الحركات المتطرفة مثل داعش .

وأكد أيضاً علي ضرورة أن تعود سوريا إلى ما قبل عام 2012، خالية من الميليشيات الأجنبية وعلى رأسها، الإيرانية.

وشدد على أن خروج الميليشيات الإيرانية يقع على عاتق الحكومة السورية، التي استدعتها، معبرا عن أمله في انضمام دمشق إلى الجهود الدولية من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد وإعادة الإعمار.



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