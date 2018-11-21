واشنطن تلاحق شبكة تدعم النظام السوري وحزب الله

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تحركت لعرقلة شبكة ايرانية روسية أرسلت ملايين براميل النفط الى سوريا ومئات الملايين من الدولارات لتمويل حماس وحزب الله اللبناني بشكل غير مباشر.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات تشمل مواطنين سوريين ولبنانيين وروس ومسؤولين إيرانيين كانوا يشحنون النفط الإيراني إلى سوريا بمساعدة شركة روسية مملوكة للدولة ويحولون أموالا الى ميليشيات مدعومة من إيران.

وتستهدف وزارة الخزانة الأمريكية إلى إقصاء المشمولين بعقوباتها عن النظام المالي العالمي عن طريق منع أي من أصولهم الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية, وتحذير المؤسسات غير الأمريكية ضد التعامل معها.

ومن بين المستهدفين: السوري محمد عامر الشويكي وشركته التي تتخذ من روسيا مقراً لها ، "مجموعة الرؤية العالمية" ، والتي كانت مركزية في إيصال النفط الإيراني إلى سوريا ، وتحويل الأموال إلى ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني, و المواطن السوري حاجي عبد الناصر، واللبناني محمد قاسم البزال، والروسي أندري دوغاييف، بالإضافة إلى المواطنين الإيرانيين رسول سجاد وحسين ياجوبي مياب، حسبما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضافت في بيانها أن سجاد وياغوبي ، وهما مسؤولون في البنك المركزي الإيراني عملوا على تسهيل عمليات نقل شركة عامر الشويكي.

ومن بين العقوبات الأخرى الشركات الروسية المملوكة للدولة Promsyrioimport ، وهي شركة تابعة لوزارة الطاقة الروسية، والتي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها سهّلت شحنات النفط الإيراني إلى سوريا ، بالإضافة إلى مير بيزنس بنك وشركة تادبير كيش الطبية والصيدلانية ومقرها إيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في بيان أعلن فيه عن فرض عقوبات, مضيفاً "نحن نعمل اليوم ضد خطة معقدة تستخدمها إيران وروسيا لدعم النظام السوري وتمويل النشاط الإيراني الخبيث". ضمن شبكة مرتبطة بخطة تمويل النظام السوري وحزب الله اللبناني وحركة حماس.

وأضاف مونشين "يواصل مسؤولو البنك المركزي الإيراني استغلال النظام المالي الدولي".

ومنذ عام 2014 الماضي, قامت السفن التي تحمل النفط الإيراني بإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال لإخفاء الشحنات إلى سوريا، حسبما قالت وزارة الخزانة الأمريكية التي أضافت أن وزارة الخارجية وخفر السواحل الأمريكيين قد أصدروا استشارة بحرية بشأن مخاطر فرض عقوبات على شحن النفط إلى النظام السوري.

ويظهر الترتيب المعقد للخطة كيف سعت روسيا إلى تقويض السياسة الأمريكية تجاه سوريا، وكذلك تجاه إيران.

وقال خبراء ومراقبون أمريكيون "إن هذا الترتيب يفضح جهود روسيا لدعم النظام السوري ضمن مصالحها الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى إفشال رغبة الولايات المتحدة في إنهاء عهد الرئيس السوري في السلطة".

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