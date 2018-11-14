أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن معلومات عن قادة بحزب الله وحماس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلنت الخارجية الامريكية الثلاثاء عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات عن 3 قياديين في ميليشيات حزب الله اللبناني وحركة حماس، مجددة التأكيد على أن النظام الإيراني "يسرق شعبه" من أجل تمويل ميليشياته في الخارج.

وكشف مسؤول أمريكي خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، عن أسماء القياديين الثلاثة، وأولهم صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد مؤسسي الجناح العسكري للحركة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف: "إنه يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضا مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية"، مشيرا إلى أن "وزارة الخزانة صنفته إرهابيا عالميا في 2015".

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