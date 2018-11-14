واشنطن: حزب الله يهدد الأمن والاستقرار في لبنان والخارج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن حماس وميليشيا حزب الله تحصلان على السلاح من إيران، منوهة بأن حزب الله يهدد الأمن والاستقرار في لبنان والخارج. وأوضحت الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي لها، مساء اليوم، أن النظام الإيراني يسرق شعبه لتمويل ميليشياته في الخارج، كما أشارت إلى أن حماس مرتبطة بعلاقات مع ميليشيات حزب الله، مؤكدة بأن ميليشيات حزب الله تنظيم إرهابي عالمي. وتابعت: "اتخذنا خطوات للضغط على حركة حماس ولاحقنا عددا من أفرادها بتهمة الإرهاب، صعدنا ضغوطنا على طهران لوقف دعمها للإرهاب".

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