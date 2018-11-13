واشنطن تفرض عقوبات على أفراد من حزب الله

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

فرضت أمريكا عقوبات على عناصر من حزب الله يديرون عمليات في العراق. واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية إجراءات استهدفت أربعة أفراد مرتبطين بـ "حزب الله" يقودون أنشطة غير قانونية في العراق.

والأربعة هم: شبل محسن عبيد الزيدي، ويوسف هاشم، وعدنان حسين كوثراني، ومحمد عبد الهادي فرحات.

وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب واستخبارات التمويل "إن حزب الله هو وكيل إرهابي للنظام الإيراني الذي يسعى إلى تقويض السيادة العراقية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط. نحن نستهدف المسيرين الإرهابيين مثل الزيدي الذي هرّب النفط إلى إيران، وجمع الأموال لصالح حزب الله، وأرسل مقاتلين إلى سوريا". وتبرز إجراءات وزارة الخزانة، الثلاثاء، مرة أخرى الدرجة التي يعمل بها حزب الله كذراع إرهابي سري للنظام الإيراني، وفقا للبيان الأمريكي الصادر.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، أنها صنفت جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، "ارهابيا عالميا"، وسط تشديدها الضغوط على التنظيم الشيعي اللبناني.

ووصفت الوزارة جواد نصر الله بأنه "القائد الصاعد" للحزب وقالت أنه قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص "لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة

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