زوكربيرغ يرفض الاستقالة من منصبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد مؤسس ومدير فيسبوك التنفيذي، مارك زوكربيرغ، في مقابلة مع محطة "سي إن إن"، أن إدارة الشركة لن تتغير، أنه لن يتنحى عن إدارة الشركة، بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي لاحقت الشركة مؤخرا.



وواجه الملياردير الأمريكي ضغوطا جديدة، حين طالبه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بالرد على تقارير إخبارية بأن الشركة استخدمت متعاقدين للرد على منتقدي ممارسات الخصوصية لدى فيسبوك، وحول جهود الشركة لإحباط الدعاية الروسية على شبكتها.



وقال زوكربيرغ في المقابلة إن مديرة العمليات في الشركة، شيريل ساندبيرغ، ستستمر في منصبها، "وأنها جزء مهم من فيسبوك".

وكانت التساؤلات الأكبر تدور حول احتمالية استمرار زوكربيرغ بفرض السلطة المطلقة على مجلس إدارة فيسبوك، وهو الأمر الذي أكده زوكربرغ في اللقاء قائلا أنه سيبقى على رأس إدارة الشركة وأن التنازل أمر غير وارد الآن، بعد أن طالبه بعض حملة الأسهم بالاستقالة.

وقال زوكيربرغ: "هذه ليست الخطة (التنازل عن رئاسة فيسبوك)، لا أرى المنطق في ذلك".

وانخفضت أسهم فيسبوك بنسبة 3 بالمئة، الجمعة، إلى 139.53 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2017.

كما تراجعت ثروة زوكربيرغ، التي وصلت الآن إلى 55.3 مليار دولار أكثر من 31 مليار دولار من ذروتها في 25 يوليو الماضي.وأكد الملياردير الأميركي أن إدارة الشركة لن تتغير، وأنه لن يتنحى عن إدارة الشركة، بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي لاحقت الشركة مؤخرا.

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