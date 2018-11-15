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زوكربرغ يوجه صفعة لأبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ طلب من أعضاء مجلس إدارته استخدام هواتفٍ تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" فقط.

وبرر زوكربرغ طلبه هذا بأن هذا النظام أكثرُ انتشارا ويستخدمه جزء كبير من الناس في العالم

وجاء القرار بعد أن انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، موقع "فيسبوك"، لكونِهِ ينتهك خصوصيّة مستخدميه، مؤكدا أن شركته تنظر إلى "الخصوصية" باعتبارها من حقوق الإنسان.

وبعد تعليقات كوك، رد زوكربرغ في مقابلة مع "ريكود"، قائلا إنه يجد تعليقات الرئيس التنفيذي لأبل "سطحية للغاية".

إلى جانب ذلك، فإن القرار من الناحية التجارية يعد جيدا، فشركات أخرى مثل "سناب" تشجع العاملين لديها على استخدام هواتف "أندرويد"، في حين أن العاملين في مجال التقنية في الولايات المتحدة لا يميلون إلى استخدامها مفضلين عليها هواتف آيفون.

 

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#علوم وتكنولوجيا #اندرويد #ابل #مارك زوكربرغ #فيسبوك

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