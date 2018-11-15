وسائل التواصل الاجتماعي ولعنة التوقف عن العمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فدوى السباعي)

في الآونة الأخيرة تعرضت أهم مواقع التواصل الاجتماعي للقرصنة أو تعطلت لأسباب مجهولة ما أدى الى تخوف المستخدمين على مستقبل بياناتهم الشخصية، وهذه أهم التواريخ التي حُفرت في اذهان الناشطين على هذه المواقع بسبب ابتعادهم عن الحياة الافتراضية.

في 25 يناير توقف تطبيق فيسبوك لأسباب بقيت مجهولة ما جعل العديد من المستخدمين حول العالم يشتكون من عدم قدرتهم على الولوج إلى حساباتهم.

في 17 أكتوبر توقف موقع يوتيوب بشكل مفاجئ في عدد من دول العالم ما أدى لعدم إمكان المستخدمين مشاهدة الفيديوات أو تحميل المقاطع عليه.

في 9 سبتمبر توقف تطبيق انستغرام عن العمل كلياً واضطر الناشطون للتعبير عن غضبهم مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأخيراً، توقفت خدمات غوغل لمدة 90 دقيقة 12 نوفبر، بعد أن تم إنتهاك حركة مرور الويب من قبل روسيا والصين.

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