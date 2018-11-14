آبل توجه تنبيهات أمنية لمستخدميها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وجهت ادارة شركة آبل الى مستخدمي أجهزتها تنبيهات تحثهم على ضرورة تحديث الإعدادات الخاصة بحسابات "أبل"، حيث واجه البعض مشكلة إغلاق تلك الحسابات تلقائيا. و تلقى مستخدمو آبل تنبيهات تفيد بإغلاق حساباتهم لأسباب أمنية وبضرورة إتباع خطوات للتعريف عن الهوية من أجل إعادة فتحها.

ولم تتكشف بعد أسباب حدوث هذه المشكلة أو تعداد المستخدمين الذين تأثروا بها, وتقوم "أبل" عادة بإغلاق حسابات المستخدمين بعد فشل أحدهم في معرفة كلمة المرور الخاصة بهاتف آيفون. ويستطيع المستخدمون استعادة الإذن للدخول إلى الحساب بالنقر على زر "Unlock Account"، ويتوجب عليهم بعدها الإجابة على عدد من الأسئلة الأمنية، وإثبات هويتهم بإدخال رقم الهاتف المصاحب للحساب.

ويفقد المستخدمون إذن الدخول لخدمات مثل "آي مسج" و"آي كلاود" و"أبل ميوزيك"، عندما يتم إغلاق حساباتهم. وتضاربت التحليلات حول أسباب هذه المشكلة، حيث ذهبت بعض المواقع التقنية إلى إرجاعها لخلل في البروتوكولات الأمنية لحساب "أبل"، بينما اعتبرتها مواقع أخرى نتيجة لهجوم قراصنة. لكن موقع "أبل إنسايدر" قال إن المشكلة ليست بسبب "ثغرة خاصة بأبل"، مشيرا إلى أن تأثيرها "طال نسبة قليلة فقط من المستخدمين".

إقرأ أيضا :

هذا السر في واتسآب، أنت بالتأكيد لا تعرفه!