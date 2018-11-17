توقعات.. الهاكرز قد يعطلون الإنترنت بالكامل خلال 2019!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتوقع الخبراء بأن يتسبب الهاكرز فى حدوث فوضى حول العالم فى عام 2019، من خلال مهاجمة أسس الإنترنت.

وأفادت شركة الأمن الرقمية WatchGuard Technology فى تقريرها السنوي، أن يشن المخربون هجمات تهدف إلى تعطيل الإنترنت حول العالم من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية.

وقال خبراء الأمن الإلكتروني بالشركة، إن هذه الهجمات يمكن أن يقوم بها المتشددون أو حتى الدول القومية، وعلى الرغم من أنها لم تذكر الدولة التى يعتقد أنها ستطلق على الأرجح هذه الحرب الرقمية، حذرت الشركة من أنه يمكن للمهاجمين استخدام هجوم (DDoS) لمهاجمة شركة كبرى توفر "خدمات الإنترنت العالمية".

ووفقا لموقع "مترو" البريطاني، العالم عرضة للهجوم على الإنترنت بشكل مرعب ويكون تأثير ذلك قاسياً بحيث يعطل كل موقع على الإنترنت فى وقت واحد، وهذا يمكن أن يمنع المليارات من الناس من الوصول إلى Google و Amazon و Facebook و Twitter وتقريبا كل الخدمات الأخرى.

وكتبت "ووتش جارد"، فى تقريرها، "مع تزايد هجمات الدولة القومية مؤخراً، يمكننا أن نرى المهاجمين السيبرانيين يقومون فعلياً بتعطيل الإنترنت في عام 2019".

وأشار خبير الأمن "بروس شناير" إلى أن المهاجمين كانوا يحققون فى العديد من الشركات التي تقدم خدمات إنترنت، ويمكن أن يؤدى هجوم DDoS بهذا الحجم ضد أحد المسجلين الرئيسيين مثل Verisign إلى ضرر بالغ.

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