قرارٌ تاريخي.. العلماء يستغنون عن الـ"كيلوغرام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وافقت مجموعة من 60 عالماً من مختلف أنحاء العالم، على إعادة تحديد مفهوم وحدات القياس العالمية، وإصلاح النظام الدولي للقياسات، من خلال إطلاق تعريفات جديدة للـ"كيلوغرام" والوحدات الرئيسية الأخرى.

القرار "التاريخي" أتى خلال إجتماع عقد، الجمعة، في قصر فرساي في فرنسا، حيث صوتت الدول للموافقة على التغييرات واسعة النطاق. ومن المقرّر أن يدخل التعريف الجديد للـ"كيلوغرام" حيز التنفيذ يوم الأربعاء في 20 أيار 2019.

ويعرّف "الكيلوغرام" على أنه كتلة من إيريديوم بلاتينيوم، أو ما يسمى بـ"غراندكا"، والتي يتم الاحتفاظ بها في قبو آمن في خزانة بالمكتب الدولي للأوزان والقياسات (بي آي بي إم)، في ضاحية سيفر بفرنسا، منذ العام 1889.

وسيعيد العلماء تعريف الكيلوغرام للقرن الواحد والعشرين من خلال ربطه بخاصية أساسية للكون، وهي قيمة صغيرة ودقيقة من الفيزياء الكمية معروفة باسم الثابت الحسابي أو "ثابت بلانك" والتي تصف أصغر وحدة ممكنة من الطاقة. ويُعبر ثابت بلانك عن علاقة في فيزياء الكم بين الطاقة وتواتر الجسيمات، مثل الفوتونات، إلا أن قيمة الكيلوغرام لن تتغير.

كذلك، وافقت الدول في تصويتها أيضاً بالإجماع على التحديثات لـ3 وحدات رئيسية أخرى وهي: الـ"كلفن" (Kelvin) لدرجات الحرارة، والـ"أمبير" للتيار الكهربائي و "المول" (mole) وهي وحدة قياس كمية المادة في الكيمياء.

مصدر الصور: New Atlas

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