اليابان تطور "زنبرك" أدق من شعرة الإنسان للإستخدامات الطبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( اليابان بالعربي )

اليابان معروفة بجودة صناعاتها ودقتها ، اضافة إلى ريادتها ي عالم صنع الزنبرك ( النوابض) التي تستخدم في مجالات عدة ، أبسطها صناعة آقلام الحبر وأعقدها عندما تدخل في صناعة المعدات الطبية .

ونشر حساب " اليابان بالعربي " على تويتر مقطع فيديو يتناول صناعة النوابض في اليابان ، مشيرا إلى أنه من مشابك الغسيل إلى أجزاء السيارات، تستخدم النوابض أو الزنبركات في تطبيقات عديدة، وتعرف النوابض اليابانية عالميا بجودتها العالية".

ويستعرض الفيديو بعضا من أصغر وأدق النوابض التي صنعت حتى الآن ، مشيرا إلى أن هناك نابض بسُمك يقل عن سمك شعرة الإنسان يستخدمها الجراحون للحفاظ على جريان الدم في الأوعية الدماغية.

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