رئيس أوكرانيا يعتبر عقوبات روسيا جائزة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يوم الإدراج على قائمة عقوبات روسية بالحصول على جائزة، مضيفا أن موسكو يجب أن تسحب قواتها وأسلحتها من الأراضي الأوكرانية بدلا من إطلاق التهديدات.

وفرضت موسكو عقوبات مالية على الصفوة السياسية الأوكرانية وجمدت حسابات مئات السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين في روسيا وكذلك عشرات الشركات المملوكة لرجال أعمال أوكرانيين.

وقال بوروشينكو للصحفيين خلال اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ”في أوكرانيا، الإدراج على هذه القائمة نوع من جائزة الدولة، على الأقل هذه هي طريقة فهم الأمر“.

وأضاف ”أولئك الذين لم يدرجوا على القائمة يمثل ذلك إهانة شديدة لهم“.

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