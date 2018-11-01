اشتباكات داخل المنطقة منزوعة السلاح في إدلب

أخبار الآن | ادلب - سوريا ( وكالات )

قتل أربعة افراد من قوات النظام في هجوم شنه مقاتلون من هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد برغم الاتفاق الروسي التركي لاقامة منطقة منزوعة السلاح في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. مقاتلو هيئة تحرير الشام شنوا الهجوم في منطقة أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي المرصد اكد ان قصفا متبادل حدث بين الطرفين داخل المنطقة المنزوعة السلاح تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات بين قوات النظام والفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.

توصلت روسيا وتركيا في 17 أيلول/سبتمبر الى اتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، بعدما لوح النظام على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة .تمّ بموجب الاتفاق سحب كافة الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح، بينما لا يزال يُنتظر انسحاب الفصائل وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب. تسيطر هيئة تحرير الشام ومجموعات أقل نفوذاً منها على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح، التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

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