انفلات أمني واغتيالات مجهولة في إدلب السورية

أخبار الآن | ادلب - سوريا (وكالات)

يضرب فلتان أمني محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها الخاضعة لهيئة تحرير الشام ليحصد مزيدا من الخسائر البشرية دون ضبطه أو الحد منه.



المرصد السوري لحقوق الإنسان قال ان اشخاصا عثروا على جثة شاب في الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي معصران والغدفة، في القطاع الشرقي من ريف محافظة إدلب، ليرتفع بذلك إلى 375 شخصاً على الأقل، عدد من اغتيلوا في أرياف إدلب وحلب وحماة، منذ الـ 26 من أبريل منهم 84 مدنيًا من بينهم 13 طفلاً و6 سوريات، اغتيلوا بتفجير مفخخات أو عبوات ناسفة وإطلاق نار.

المرصد السوري لحقوق الانسان قال ان مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على شخص نازح، في بلدة بريف إدلب الشمالي ما أسفر عن قتله على الفور.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، اختطاف مسلحين مجهولين لرجل نازح في بلدة سرمين شرق مدينة إدلب، عثر على جثته اليوم الخميس، مقتولاً شمال حلب، ووثق المرصد أيضاً مقتل طفل برصاص طائش جراء شجار مسلح جرى بين مجموعتين في مخيم شمارخ بمنطقة أعزاز .

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