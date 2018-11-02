ترامب: إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، وأكد أن السلطات قررت وضع المهاجرين في مخيمات لحين استكمال إجراءات ترحيلهم.

وقال ترامب: "المهاجرون غير القانونيين يؤثرون على حياة جميع الأميركيين، المهاجرون غير الشرعيين يؤثرون على فرص العمل للأمريكيين، وعلى دافعي الضرائب من شعبنا".

وأضاف: "إنهم يؤثرون على أمن وسلامة العامة. هؤلاء المهاجرين يكلفون الولايات المتحدة مليارات الدولارات كل عام".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده سترفض لجوء من يدخلون إليها من مناطق لا تعتبر موانئ قانونية، فيما شدد موقفه من مجموعة من المهاجرين تتجه إلى بلاده قادمة من دول في أمريكا الوسطى.

وأوضح للصحفيين في البيت الأبيض: "المهاجرون الذين يسعون للجوء سيكون عليهم تقديم أنفسهم بصورة قانونية في ميناء رسمي للدخول".

وتابع: "من يختارون مخالفة قوانينا والدخول بطريقة غير مشروعة لن يتمكنوا بعد الآن من استخدام طلبات غير مستحقة للحصول على دخول تلقائي لبلادنا".

إقرأ أيضاً:

ترامب يشير إلى إمكانية إرسال 15 ألف جندي إلى حدود المكسيك



