ترامب يشير إلى إمكانية إرسال 15 ألف جندي إلى حدود المكسيك

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك احتمالية أن يرسل 15 ألف جندي إلى الحدود مع المكسيك في محاولة للتصدى لمنع تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء، إرسال أكثر من 5200 جندي إلى الحدود مع المكسيك للمساعدة في وقف تدفق آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وقال الجنرال تيرينس أوشونيسي، قائد القيادة الشمالية بالجيش الأمريكي، إن هذه العملية تركز على ولايات تكساس وأريزونا وكاليفورنيا.

وهناك بالفعل 2,100 فرد من الحرس الوطني الأمريكي على الحدود، كانوا قد أرسلوا بناء على طلب سابق من ترامب في أبريل الماضي.

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