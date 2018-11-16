ماي تسعى لانقاذ مشروع اتفاق بريكست ومستقبلها السياسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة لانقاذ مشروع الاتفاق بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ومستقبلها السياسي بعد سلسلة استقالات وزارية وتمرد داخل حزبها. وبعد يوم عاصف الخميس أعلن فيه وزراء في حكومتها استقالاتهم وخطط أعضاء في حزبها للاطاحة بها، دافعت ماي عن موقفها أمام الشعب مؤكدة أنها تؤمن بشدة بالمسار الذي وضعته لبريكست.



ويأتي ذلك غداة استقالة أربعة من وزرائها بنيهم وزير بريكست دومينيك راب ومواجهتها برلمانا معارضا لخطتها. وحذرها نواب من جميع الأحزاب بأنها لن تحصل على موافقتهم على مشروع الاتفاق، إلا أنها رفضت الدعوات لها بالاستقالة، وقالت "هل سأكمل المسيرة؟ نعم".

رفض وزير البيئة مايكل غوف، أحد شخصيات الحملة المؤيدة لبريكست في استفتاء 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد، عرضا بتولي منصب راب بسبب رفض ماي السماح له باعادة التفاوض على اتفاق بريكست مع الاتحاد الاوروبي.

وأشارت وسائل اعلام بريطانية الى انه يفكر أيضا بالاستقالة من منصبه. وغوف هو أبرز وزير متبق في حكومة ماي من الشخصيات المؤيدة للخروج من الاتحاد الاوروبي.

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