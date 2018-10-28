الكشف عن هوية منفذ هجوم بيتسبرغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف مسؤولان أمنيان عن هوية المشتبه به فى الهجوم على المعبد اليهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، وهو أميركي يدعي روبرت باور يبلغ 47 عاماً من سكان المدينة ، وقد نشر سابقاً رسائل تحض على الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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فيما لم تعلن السلطات رسمياً عن اسمه حتي الآن رغم إحتجازه بعد الحادث الذي أودى بحياة 11 شخصا على الأقل .

وقبل ساعتين من اقتحامه للمعبد أثناء صلوات السبت هاجم باورز الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين المعروفة اختصارا باسم (هياس) على موقع (جاب) للتواصل الاجتماعي.

وأظهرت تدوينات سابقة للمشتبه به على موقع (جاب)، الذي انضم إليه في يناير كانون الثاني، أن باورز يبدو شخصا غاضبا ومعاديا للسامية.

وقبل نحو شهر نشر باورز صورا له وهو يتدرب على الرماية ومجموعة من ثلاثة مسدسات سماها "عائلة غلوك" الخاصة به. وغلوك اسم نوع من المسدسات.

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