ترامب يعتزم زيارة الكنيس في مدينة بيتسبرغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيزور مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا حيث تعرّض كنيس لإطلاق نار السبت أوقع 11 قتيلاً وستّة جرحى، مشدّداً على رفضه "أيّ تسامح" مع معاداة الساميّة.

وقال ترامب للصحافيين على مدرج مطار مورفيسبورو في ولاية إيلينوي في إطار جولة يقوم بها دعماً لمرشحين جمهوريين لانتخابات منتصف الولاية التشريعية "سأذهب إلى بيتسبرغ"، من دون أن يحدّد متى سيفعل ذلك.

وقبيل ذلك قال ترامب في معرض تنديده بـ"الهجوم الشرير المعادي للساميّة" إنّ "معاداة السامية واضطهاد اليهود كانا إحدى السمات الأكثر قتامة والأكثر شناعة في تاريخ البشرية".

وأضاف "يجب أن لا يكون هناك أي تسامح مع معاداة السامية أو مع أي شكل من أشكال الكراهية الدينية".

وفي تغريدة على تويتر قال ترامب "أميركا بأسرها في حداد على القتل الجماعي ليهود أميركيين".

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