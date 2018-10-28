توجيه اتهامات بالكراهية لمنفذ هجوم بيتسبرغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إن وزارته ستوجه اتهاما بارتكاب جريمة كراهية واتهامات أخرى للمسلح الذي قتل 11 مصليا وأصاب ستة آخرين في معبد يهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأضاف سيشنز في بيان أن الاتهامات قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، وتابع قائلا أن الكراهية والعنف على أساس الدين لا يمكن أن يكون لهما مكان في المجمتع الأمريكي.

من جهة أخرى، كشف مسؤولان أحدهما يعمل على أمن الجالية اليهودية والآخر بإحدى جهات إنفاذ القانون عن هوية منفذ الهجوم على المعبد اليهودي في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقال المسؤولان إن المشتبه به في الهجوم أمريكي من أهل المدينة عمره 46 عاما يدعى روبرت باورز وكان قد نشر رسائل معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن السلطات لم تعلن رسميا اسم الشخص الذي احتجزته بعد الحادث الذي أودى بحياة 11 شخصا على الأقل، إلا أن المسؤولان أكدا هوية باورز.



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