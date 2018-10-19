الإكوادور تطرد السفير الفنزويلي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طردت الإكوادور سفير فنزويلا، بعد أن وصفَ وزيرُ فنزويلي رئيسَ الإكوادور لينين مورينو بأنه كاذب. وفي المقابل، أعلنت فنزويلا القائمة بالأعمالِ إليزابيث مينديز شخصية غيرِ مرغوبٍ فيها، وأمهلتها اثنتين وسبعين ساعة لمغادرةِ البلاد، فيما وصفته وزارة الخارجية بأنه "إجراء مماثل"، حسب ما جاء في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.



وكان وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريجيز قال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن مورينو "كذاب"، واتهمه بأنه بالغ خلال كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة بشأن عدد المهاجرين الفنزويليين الذين يصلون إلى الإكوادور.

وقالت وزارة خارجية الإكوادور، في بيان، إن الإكوادور طردت السفير الفنزويلي وطلبت من القائمة بالأعمال في سفارتها في كراكاس العودة للتشاور، واصفة تصريحات الوزير الفنزويلي بالمسيئة. ومنصب سفير الإكوادور في فنزويلا شاغر منذ أكثر من عام بسبب خلافات دبلوماسية، وتتولى مهام السفير هناك إليزابيث مينديز القائمة بالأعمال.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.9 مليون فنزويلي هاجروا منذ عام 2015، نتيجة أزمة اقتصادية أدت إلى نقص حاد في المواد الغذائية والعلاج وسلع أساسية أخرى.

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