أوروبا تتجه لإفريقيا لحل مشكلة الهجرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على السعي إلى تعاون مع دول شمال أفريقيا، لمنع أعداد كبيرة من المهاجرين من دخول أوروبا. وذلك لرفض بعض الدول الأعضاء قبول حصص اللاجئين أو المشاركة في استضافة الوافدين الجدد، الذين يصل معظمهم عن طريق دول في جنوب أوروبا.

وفي بيان صادر عن قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث ناقش قادة الدول الأعضاء قضية الهجرة، شددت الدول الأوروبية على ضرورة العمل مع البلدان التي يغادرها المهاجرون الذين يقصدون أوروبا، أو يسافرون عبرها.

وقال الزعماء الأوروبيون إن العمل مع تلك الدول على "التحقيق والملاحقة ومقاضاة المهربين" الذين يأخذون اللاجئين والمهاجرين في رحلات خطرة برا وبحرا، يجب تكثيفه، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ودخل أكثر من مليون مهاجر أوروبا عام 2015، ومعظمهم من السوريين والعراقيين الفارين من الصراعات في أوطانهم. وقد شكت دول متوسطية مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا في الآونة الأخيرة، من التخلي عنها لإدارة التدفق وحدها.

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