الصين تتجسس على مواطنيها بالطيور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت تقارير محلية صينية أن الصين بدأت في التجسس على سكانها، بواسطة طائرات درون عالية التقنية تحاكي شكل الطيور الحقيقية.

وبسحب صحيفة "South China Morning Post"، فإن تلك الجواسيس الصغيرة، تم إطلاقها في الجو من قبل 30 وكالة حكومية وعسكرية، ويبدو شكلها مقنعا للغاية، لدرجة أن الطيور الحقيقة تطير بجوارها.

كما ذكرت الصحيفة الصينية أن الطيور هادئة، وتحركاتها مقنعة للغاية، ما يجعل من الصعب رصدها وكشف حقيقتها على الأرض.

وتم تزويد هذه الطيور بكاميرا، وهوائي "جي بي إس"، ووصلة بيانات لتوصيل النتائج التي حصلوا عليها.

وعلى الرغم من استخدام هذه الطيور المتجسسة في خمس مقاطعات، فقد ركزت الوكالات الحكومية على أن تطير فوق منطقة شينغ يانغ الذاتية الحكم، والتي يقع على حدودها عدد كبير من البلدان، بما في ذلك روسيا والهند وأفغانستان.

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