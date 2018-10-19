بعد التحذير من الأمطار.. شوارع إسبانية تغمرها المياه (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

حذرت وكالة الارصاد الجوية الاسبانية (AEMET) مواطنيها من سوء الاحوال الجوية على مدار الـ 48 ساعة القادمة وذلك اثر التقاء اثنين من العواصف على سواحل شبه الجزيرةالايبيرية.



وضعت إيميت 18 محافظة فى حالة تأهب قصوي وذلك فى اعقاب موجة من الامطار الكثيفة والمستمرة في كاستيلون وتيرويل.





من جانبها اعلنت السلطات فى مقاطعة فالنسيا حالة التأهب الى المستوي الأحمر "خطر شديد" في كاستيلون بسبب أحتمالية سقوط أمطار غزيرة مع توقعات بوجود تراكمات مائية قد تصل الى 200 لترا لكل متر مربع خلال 12 ساعة، والتنبيه البرتقالي (خطر كبير) من خلال العواصف التي تؤثر على السواحل الشمالية والجنوبية من المقاطعة.





وبالفعل هذه الأمطار الغزيرة بدأت في الساعة 6:00 مساء يوم الخميس ومن المتوقع أن تنتهي عند الساعة 6:00 مساء يوم الجمعة على الساحل الشمالي والداخلي ل كاستيلون، وفي المناطق الداخلية والساحل الجنوبي لهذه المقاطعة.



وبسبب الإنذار الأحمر على وجه التحديد، قررت ما لا يقل عن عشر بلديات في مقاطعة كاستيلون تعليق ادراسة يومي الخميس والجمعة تحسبًا لحدوث أمطار غزيرة، بحيث تأثر نحو 75 ألف تلميذ بالتعليق. من الطبقات في مراكزها التعليمية.

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