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عالسمع | الأمطار الغزيرة تعطل الحياة في تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع - منى حسن ) 

تشهد منطقة شمال إفريقيا منذ مساء الأمس عاصفة مطرية تتفاوت شدتها من دولة لأخرى ، وقد خلفت العديد من الخسائر البشرية والمادية ، أصدقاء مجموعة عالسمع على فيسبوك أرسلوا لنا العديد من الصور والأخبار حول تطورات العاصفة هناك .

الصديقة منى حسن أرسلت نصيباً كبيراً من الأخبار والصور من تونس حيث توقفت المدارس اليوم ، بسبب سوء الأحوال الجوية. 

كما  أعلنت وزارة الداخلية التونسية مع الأسف مقتل خمسة أشخاص وفقدان اثنين أخرين نتيجة العاصفة التي تشهدها تونس منذ يوم الأربعاء.

و تم تسجيل شلل تام في حركة المترو الخفيف والقطارات وتعطلها في تونس العاصمة بعد الأمطار الغزيرة .

 شاهد فيديو لارتفاع منسوب المياه بواد مليان على مستوى منطقة رادس في تونس  نشرته منى أيضاً على مجموعة عالسمع .

شاركونا وكونوا أنتم صناع الأحداث عبر نقل أخبار مدينتكم من خلال مجموعة عالسمع في الفيسبوك واحصلوا على مكافآت مغرية أسبوعياً .. 

 

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