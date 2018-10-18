عالسمع | الأمطار الغزيرة تعطل الحياة في تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع - منى حسن )

تشهد منطقة شمال إفريقيا منذ مساء الأمس عاصفة مطرية تتفاوت شدتها من دولة لأخرى ، وقد خلفت العديد من الخسائر البشرية والمادية ، أصدقاء مجموعة عالسمع على فيسبوك أرسلوا لنا العديد من الصور والأخبار حول تطورات العاصفة هناك .

الصديقة منى حسن أرسلت نصيباً كبيراً من الأخبار والصور من تونس حيث توقفت المدارس اليوم ، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية مع الأسف مقتل خمسة أشخاص وفقدان اثنين أخرين نتيجة العاصفة التي تشهدها تونس منذ يوم الأربعاء.

و تم تسجيل شلل تام في حركة المترو الخفيف والقطارات وتعطلها في تونس العاصمة بعد الأمطار الغزيرة .

شاهد فيديو لارتفاع منسوب المياه بواد مليان على مستوى منطقة رادس في تونس نشرته منى أيضاً على مجموعة عالسمع .

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