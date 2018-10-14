تونس تفوز على النيجر وتستعيد صدارة مجموعتها الافريقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

استعاد المنتخب التونسي صدارة المجموعة العاشرة بعدما تغلب السبت 1:0 علي ضيفة النيجر ضمن منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

أحرز هدف المباراة الوحيد المدافع التونسي ياسين مرياح في الدقيقة 17.

وشهدت المباراة طرد جيلان الشعلالي لاعب المنتخب التونسي بعد علي الإنذار الثاني في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول،فيما تجمد رصيد النيجر عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وحقق المنتخب التونسي فوزه الثالث على التوالي في المجموعة ليحقق العلامة الكاملة ويقترب من التأهل إلى نهائيات الأمم الافريقية.

فيما حققت النيجر تعادل وحيد في المجموعة في المرحلة الأولي أمام إى سواتيني صفر / صفر وخسرت في المرحلة الماضية أمام المنتخب المصري صفر / 6.

لم يبدأ المنتخب التونسي الخمس دقائق الأولي من المباراة بالشكل اللازم ولكن بعد ذلك سيطر علي مجريات اللعب واستحوذ علي منطقة وسط الملعب.

وضغط أصحاب الأرض بقوة وكثفوا هجماتهم من أجل إحراز هدف يفك به تكتلات دفاع النيجر وحارسه كاسالي داودا.

وفي الدقيقة 17 أحرز المدافع ياسين مرياح الهدف الأول لتونس بعد ركنية رائعة نفذها نعيم السليتي ليضعها ديلان برون برأسه لتصل إلى مرياح الذى وضعها بقدمه بسهولة في المرمى الخالي.

وحاول منتخب النيجر مبادلة تونس الهجمات من خلال الاعتماد علي سرعات عثمان سيدى بيه واستغلال المساحات خلف الدفاع المتقدم للمنتخب التونسي.

وكاد الخطير سيدي بيه أن يحرز الهدف الأول للنيجر في الدقيقة 23 وذلك بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ولكنه تباطأ في تسديد الكرة لينقذها حمدي النقاز من أمامه وخرجت الي ركلة ركنية.

واصل النيجر سعيه لإحراز هدف التعادل وأضاع يوسف داوودا أخطر فرص الفريق في الدقيقة 31 بعدما فشل في استغلال عرضية رائعة من ركلة ركنية ولكنه وضعها برأسه خارج المرمي.

وشهدت الدقيقة 40 إثارة من جانب الفريقين بعدما أضاع سي دي بيه هجمة خطير للنيجر لترتد إلى هجمة مرتدة لتونس ولكن الحارس كاسالي داودا أنقذها من بسام صرارفي.

وبعدها بدقيقتين مرر فخر الدين بن يوسف تمريرة رائعة إلى نعيم السليتي ولكن الأخير سدد الكرة بقوة لتعلو المرمي.

وكاد طه ياسين الخنيسي أن يحرز الهدف الثاني لتونس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما راوغ حارس النيجر ولكن قبل أن يضعها في المرمى الخالي تدخل المدافع يوسف داوودا وشتتها الي خارج الملعب لينتهي الشوط الأول 1 / صفر.

وبدأ الشوط الثاني بضغط من المنتخب التونسي من أجل قتل المباراة مبكرا وتسجيل هدف ثان ينهي به أمال منتخب النيجر في إحراز هدف التعادل.

وفشل مهاجمو تونس في استغلال الفرص التي اتيحت لهم حيث أضاع فخر الدين بن يوسف فرصة خطيرة بعدما مرر له بسام صرارفي كرة عرضية طويله ليقابلها بن يوسف برأسه ولكن مرت فوق عارضة حارس النيجر.

وفي الدقيقة 65 توغل نعيم السليتي داخل دفاعات منتخب النيجر وسدد كرة قوية كانت قريبة من المرمى.

وأجرى فوزى البنزرتي تغييرة الأول بخروج صرارفي ودخول سيف الدين خاوي الذى كاد أن يضع الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعدما استلم تمريرة بالكعب من الخنيسي وسددها خاوي ولكن كاسالي داودا تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 82 تبادل أسامة الحدادى الظهير الأيسر لمنتخب تونس الكرة مع السليتي ثم راوغ مداع النيجر ومررها عرضية ولكن فخر الدين بن يوسف فشل في الوصول إليها مبكرا.

وحصل جيلان الشعلالي لاعب المنتخب التونسي علي الإنذار الثاني في الدقيقة 85 بعدما لمس الكرة بيده متعمدا لتكمل تونس المباراة بعشر لاعبين.

بعدها اعتمد المنتخب التونسي علي تمرير أكبر عدد من الكرات في منتصف الملعب وإبعاد الكرة عن مناطق الخطورة في منطقتهم وبالفعل تحقق ما سعي إليه تونس وانتهت المباراة 1 / صفر ليعود نسور قرطاج إلى صدارة المجموعة.

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