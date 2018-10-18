تقلبات مناخية تضرب شمال وجنوب المتوسط

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذرت مواقع أرصاد أوروبية بعض بلدان المتوسط، ومن بينها دول عربية، من تقلبات مناخية شديدة وفيضانات، قد تتحول إلى كوارث، في وقت يتوقع وصول إعصار مدمر إلى عدة مدن في إيطاليا.

ويأتي ذلك في وقت اجتاحت فيه الفيضانات مناطق واسعة في تونس، وجنوب فرنسا التي أعلنت سلطاتها حالة الكوارث في أكثر من 100 بلدة في إقليم "أود" جنوبي البلاد، عقب هطول أمطار وسيول، أدي ذلك إلى ارتفاع منسوب المياه في وادي "أود".

فيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، عن مقتل خمسة أشخاص، وفقدان اثنين أخرين نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد

وفي جنوب المتوسط، تشهد عدة محافظات تونسية، هطول أمطار بكميات قياسية، منذ ليل الخميس، وتسببت في فيضانات غير مسبوقة.

وتأتي الأمطار الغزيرة بعد شهر من عواصف مطرية، أودت كذلك بحياة خمسة أشخاص على الأقل، في مناطق الوطن القبلي شمال شرق تونس.

اقرأ أيضا:

تغيرات المناخ تقتل الآلاف خلال عقدين