تغيرات المناخ تقتل الآلاف خلال عقدين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة أن الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية أدت إلى ارتفاع الخسائر الاقتصادية بنسبة 151% وقـَتلت آلاف الأشخاص.

في ظل تغيرات الجو التي يشهدها العالم اليوم من زلازل وأعاصير وتسونامي، أعلن خبراء أمميون أن كوارث المناخ قد قتلت مليون و300 ألف شخص خلال العقدين الماضيين.

الكوارث المرتبطة بالمناخ والجيولوجيا الفيزيائية، أدت إلى ارتفاع الخسائر الاقتصادية بنسبة 151%. فإعصار "مايكل" الذي ضرب فلوريدا دمر أحياء كاملة، ونثر مشاهد الدمار في كل مكان.

مكتب الأمم المتحدة كشف أن الكوارث الناتجة عن تغير المناخ أثرت على 4 مليارات و400 ألف شخص منهم من أصيب بجراح ومنهم من أصبح بلا مأوى. وذكر المكتب أيضا أن الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل عرضة للوفاة من الكوارث الطبيعية أكثر بـ7 مرات من تلك الموجودة في الدول المتقدمة. فالزلزال الذي تبعه تسونامي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، أجبر الدولة على تحويل بلدتين لمقبرة جماعية لأكثر من 2000 شخص.

كوارث المناخ لم يقتصر تأثيرها على الدول التي تعرضت لها، بل تخطتها لتؤثرعلى الاقتصاد العالمي بين عامي 1998 و2017، حيث أفادت النتائج بأن الخسائر المباشرة للاقتصاد العالمي بلغت نحو 3 تريليونات دولار بسبب تغيرات المناخ.

مكتب الأمم المتحدة م ن أن موجات الحر تشكل أبرز تهديد عالمي متزايد، مشددا على ضرورة إيجاد حلول خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة لأن هذه المشكلة ستواجه كلا من الدول الفقيرة والغنية على حد سواء.

ينضم الينا من ابو ظبي د. أحمد حمدي خبير الطاقة و العلوم الهندسة البيئية

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