ارتفاع عدد ضحايا أمطار إسبانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قتل تسعة أشخاص بينهم بريطانيان جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار القوية التي ضربت جزيرة مايوركا الإسبانية، وفقا لما أعلنت أجهزة الطوارىء المحلية.



والمنطقة المنكوبة تضم عدة منازل سياحية وتقع على بعد 60 كلم من بالما عاصمة مايوركا، أبرز جزيرة في الأرخبيل.



وقتل أربعة أشخاص في سان لورنس في كارداثار، البلدة الأكثر تضررا حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان المياه.

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون العام الإسباني ووسائل إعلام محلية سيارات تجرفها المياه ومنازل تغمرها المياه أيضا.

وقالت حكومة الباليار المحلية "لقد هطل حوالى 220 ليتر من الامطار في المتر المربع".

وأمضى أكثر من مئة شخص ليلتهم في فنادق أمنتها السلطات المحلية.

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