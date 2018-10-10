الإعصار "مايكل" يجتاح فلوريدا وترامب يعلن حالة الطوارئ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، أن الإعصار مايكل اشتدت قوته وأصبح إعصارا من الدرجة الثالثة على مقياس سفير سيمبسون ذى الدرجات الخمس، وأضاف أن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الساحل الشمالى الشرقى للخليج.

وقال المركز الذى يتخذ من ميامى مقرا له إن الإعصار يقع على بعد 435 كيلومترا إلى الجنوب الغربى لأبالاتيشكولا فى فلوريدا، وتصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى 195 كيلومترا فى الساعة.

وتوقع المركز أن يقترب مايكل من الفئة الرابعة لدى وصوله إلى اليابسة فى فلوريدا.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب إعصار "مايكل" .

ووجّه ترامب في بيان صادر عنه، وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق كل جهود الإغاثة لتخفيف الأعباء والمعاناة على السكان إضافة إلى توفير الجهود لإزالة المخلفات الناتجة عن الإعصار.

وكانت سلطات ولاية فلوريدا قد أمرت عشرات الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم في عدة مقاطعات تحسبا لإعصار مايكل الذي قد يصبح أقوى إعصار يجتاح المنطقة منذ عشر سنوات على الأقل .



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