الأمطار الغزيرة تقتل 12 شخصا في أمريكا الوسطى

أخبار الآن | أمريكا الوسطى - (رويترز)

تسببت الأمطارُ الغزيرة بمنطقة أمريكا الوسطى في سيولٍ وانهياراتٍ أرضية؛ ما أدى إلى سقوط 12 قتيلا في غضون بضعة أيام. وهطلت الأمطار منذ يوم الخميس على دولٍ ابتداءً من غواتيمالا حتى كوستاريكا، أدت إلى انهيارٍ أرضي في هندوراس، أسفر عن قتل طفلين وأمهما. كما دمرت الأمطار منازلَ ومحاصيل، وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم والإقامةِ في ملاجئَ مؤقتة.

وقالت السلطات المحلية في هندوراس إن ستة أشخاص لقوا حتفهم بالإضافة إلى إجلاء سبعة آلاف شخص من منازلهم. وفي نيكاراجوا قالت الحكومة إن 23 ألف شخص تأثروا وإن صياد سمك لقي حتفه بعد انقلاب مركبه. وغرق اثنان آخران في نهر. وقال قائد وكالة الحماية المدنية في السلفادور إن شخصين لقيا حتفهما أحدهما بعد سقوط شجرة على سيارة كما أصيب عشرة آخرون بسبب انهيار جدار.

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