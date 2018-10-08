أسوأ حادث سير في نيويوك منذ 2009 يودي بحياة 20 شخص (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

في أسوأ حادثة تشهدها مدينة نيويوك منذ سنوات لقى عشرون شخصاً حتفهم بحادث تصادم مركبتين شمال المدينة مساء الأحد.

الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث الذي فشلت فيه سيارة تقل 18 راكبا كانوا يحتفلون ، فشلت بالتوقف لتصطدم بسيارة متوقفة بالقرب من محل زهور في المنطقة .

الـ 18 راكباً توفوا على الفور إضافة لشخصين آخرين كانا يقفان على الطريق ، بحسب ما أدلى به شهود العيان .

ونقلت جريدة "نيويورك تايمز" عن شرطة نيويورك، قولها إن "20 شخصا لقوا حتفهم في تصادم سيارة ليموزين بسيارة أخرى في شوهاري بولاية نيويورك على بعد نحو 170 ميلا إلى الشمال منمدينة نيويورك". وتابعت الصحيفة : "تقارير محلية تفيد أن سيارة ليموزين كانت تقل مدعوين لحفل زفاف عندما اصطدمت بسيارة أخرى". ونقلت صحيفة "تايمز يونيون" عن مصادر أمنية، أن سيارة ليموزين زادت سرعتها في منحدر، وصدمت عدداً من الأشخاص أمام متجر. وأفاد شهود عيان للجريدة أن عدة جثث يمكن رؤيتها على الأرض خارج المتجر. وقال رئيس بلدة شوهاري ألان تافنر: "إن التحسينات التي أدخلتها وزارة النقل في الولايات المتحدة قبل سبع سنوات على التقاطعات الخطرة لم تجعلها أكثر أمنا". ويعد الحادث هو الأسوأ في المنطقة التي تقع على مشارف مدينة ألباني، عاصمة ولاية نيويورك، منذ الـ 2009 .





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