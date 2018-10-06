شاهد إطلالة مضيفة طيران الإمارات المتوجة مكلة لجمال أسكتلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

فاجأت ملكة جمال اسكتلندا لينزي ماكليلاند، متابعيها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بإعلانها العمل ضمن طاقم شركة طيران الإمارات. مكررة نشر مقطع فيديو عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لـ"طيران الإمارات"، كشف فيه الأخير عن إضافة رحلة جديدة بين دبي والعاصمة الاسكتلندية "إدنبرة". وفقا لموقع "euronews".

وظهرت ماكليلاند خلال المقطع وهي تحاول تعليم زملائها بعضاً من المصطلحات الإنكليزية باللهجة الاستكتلندية والتي تساعدهم أثناء مهامهم على الخط الاسكتلندي الجديد، مثل gaun yesel أي اختار بالعربية، scran طعام، lang may yer lum reek وتعني أتمنى لك الخير أو التوفيق، it wis hoachin كان يوماً مشغولاً، bairn وتعني طفل، bonnie جميل أو جميلة، وpieces ساندويتش.

واستثمر الناقل الجوي الذي تأسس عام 1985، فيديو ملكة الجمال الاسكتلندية لعام 2018 لينزي ماكليلاند، والتي تعمل ضمن طاقمه كمضيفة طيران وتعيش في دبي منذ سنتين. لافتتاح الخط الجديد الذي ستصبح معه ثاني وجهات طيران الإمارات في إسكتلندا بعد غلاسكو، والثامنة في المملكة المتحدة.

وغرد الأكاديمي والسياسي الإماراتي د.عبد الخالق عبدالله مقترحاً على الشركة "أن تنظم مسابقة لاختيار ملكة جمال طيران الإمارات كل سنة".

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فازت بلقبها وعادت مباشرة إلى عملها

لينزي ماكليلاند (24 عاماً) الذي فازت مؤخراً بلقب ملكة جمال اسكتلندا 2018، عادت مباشرة للعمل كمضيف طيران لشركات طيران الإمارات. وقالت في تعقيبها "كونك ملكة جمال اسكتلندا لا يتعلق فقط بالجمال الخارجي، بل يتعلق بالجمال الداخلي أيضاً، وما يمكنك فعله للآخرين". "أنا أيضاً أسافر حول العالم في عملي وأرى مدى جمال اسكتلندا".

ماكليلاند كانت تقدمت على 11 متنافسة أخرى للفوز بالتاج المرغوب في غلاسكو. بعد أن سبق لها أن شاركت عام 2014 دون جدوى. وستتنافس ماكلاند في مسابقة ملكة جمال العالم الكبرى، التي تقام في الصين في وقت لاحق من هذا العام.

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مصدر الصورة: موقع "euronews"