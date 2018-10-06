ميلانيا ترامب تطعم أفيالا صغيرة في كينيا

أخبار الآن| نيروبي - كينيا - (رويترز)

زارت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محمية " نيروبي ناشونال بارك " في كينيا للتعرف على الخطوات التي تتبعها البلاد للحفاظ على الأفيال وحيوان وحيد القرن. وقامت السيدة الأولى خلال زيارتها للمحمية بإطعام الأفيال الصغيرة داخل المحمية . ويُذكر أن كينيا هي المحطة الثالثة في الجولة الإفريقية التي تقوم بها السيدة الأولى، بعد زيارتها لغانا الثلاثاء الماضي، وملاوى الخميس، في زيارتها لأول مرة لقارة إفريقيا.



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