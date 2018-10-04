بالفيديو...حيوان راكون يدوخ الشرطة في مطاردة شيقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

مطاردة شيقة قام بها ثلاثة من ضباط الشرطة ، استمرت أكثر من ساعتين كاملتين في محاولة لاعتقال زوجين من حيوان الراكون ، لكنهم فشلوا في ذلك فقرروا الاستسلام، بعد أن أرهقهم التعب وتركوا الراكون المراوغ ، يتجول في قسم الشرطة كما يحلوا له .



وظهر في مقطع فيديو مثير للضحك ، ثلاثة من ضباط شركة مركز بيدفورد، بولاية تكساس الأمريكية، وهم يطاردون الراكون ، باستخدام أحد شباك الصيد، لكنه نجح في الإفلات منهم أكثر من مرة ، حتي أصيبوا بالإرهاق والتعب .



وقالت شرطة بيدفور أن زوجين من حيوان الراكون ، تسللوا إلي القسم عبر النافذة المفتوحة ، ويبدوا أنهما كان يخططان لإقامة طويلة فيه، مما دفع الضباط لمحاولة القبض عليهما ، وتسليمهما لشرطة الحياة البرية .



لكن الضباط الثلاثة فشلوا في مهمتهم ، بسبب سرعة الراكون وقدرته البارعة في الهروب والمناورة .

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