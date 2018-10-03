سلحفاة متحولة برأسين.. تجذب السياح في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



فوجئ سكان منطقة في جنوب الصين بسلحفاة "متحولة" لها رأسان، تشبه إلى حد كبير توأم السيامي لدى الإنسان، وتحول الحيوان الزاحف إلى نقطة جذب للكثير من السياح..

هذه السلحفاة المتحولة جينيا وجدت في جنوب الصين، ثم تحولت سريعا إلى نقطة جذب للكثير من السياح، حيث ولدت السلحفاة بتشوهات ناجمة بالأساس عن طفرة جينية قبل ثلاثة أشهر، فتم أخذ السلحفاة الغريبة إلى محمية حيوانية ويقول خبراء في شؤون الصحة الحيوانية "إنها ستظل محتجزة في الحديقة حتى لا تنقل الجين المشوه إلى البر"، وفق موقع "mirror"..

ومن جهة أخرى، يظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي السلحفاة "المتحولة" وهي تتحرك داخل صندوق شفاف، ويذكر أن السلحفاة تنتمي إلى فصيلة من السلاحف التي تنتشر غالبا في جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك وتعتبر حيوانا أليفا..

يذكر أن مثل هذه الحيوانات بـ"المتحول" حين يولد بتشوهات ناجمة بالأساس عن طفرة جينية، وهذا ما حصل تحديدا في حالة السلحفاة التي فقست من البيض قبل ثلاثة أشهر.

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