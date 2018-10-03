أطفال شجعان ينقذون كلبا من بين فكي ثعبان (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



قد تبدو هذه اللحظة بالنسبة لمن رأى هؤلاء الصبية الشجعان وهم يقاتلون هذا الوحش بضراوة، لكن تلك اللحظة ستظل عالقة في أذهانهم لسنوات خصوصا وأنهم أنقذوا الكلب من بين فكي الثعبان الضخم، حيث أفلت من الموت بأعجوبة بفضلهم، وفق صحيفة "دايلي ميل"..

في التفاصيل، أظهر فيديو مدهش المعركة التي خاضها ثلاثة أطفال ضد ثعبان ضخم أحكم قبضته على كلب لا قوة له، حيث التف بإحكام على النصف الخلفي من جسده ولم يترك له من فرصة للهروب..

في نفس الوقت ظهر الفتى الأكبر سنا وهو يحاول إرضاخ الثعبان والإيقاع برأسه على الأرض، أما الباقون فكانوا يحاولون بكل قوة إفلات جسد الكلب من قبضة الثعبان الذي حاول التمسك به بكل قوة، وفي الوقت الذي كان ترنح فيه الكلب محاولا الهروب، تمكن الباقون من إبعاد الثعبان الضخم وترك المجال للكلب للإفلات من فكه.. كما لو انكتب له عمر جديد، ثم تمكن أحدهم من الإمساك برأسه للقضاء عليه والحد من شره..

