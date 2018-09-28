سكان قرية سويسرية يطالبون السلطات بتحويلها لمنتجع سياحي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد لا يبدو العيش سهلا في قرية كاملة تضم 12 شخصا، فأول ما يتم التخوف منه هو العنصر الأمني، ثم صراع هؤلاء الأشخاص لإثبات وجودهم يوميا..

في التفاصيل، يعيش في قرية "كوريبو" الصغيرة التي تقع بوادي "فيرزاسكا" في سويسرا 12 شخصاً فقط، يصارعون للحفاظ على وجودهم.. وقد طالب سكان القرية بتحويل قريتهم إلى منتجع سياحي وفندق ضخم لضمان حماية مكان سكنهم واستمرارية السكان من خلال إعادة الحياة إلى منطقتهم.

وتحقق مطلب أهالي القرية إذ قريبا ستصبح "كوريبو" جزءا من بلدية فيرزاسكا الجديدة التي ستدمج سبع قرى صغيرة أخرى اليها، وبالتالي سيتمكن السياح في جنوب سويسرا من تجربة عطلة فريدة في أصغر قرى سويسرا "كوريبو" التي ستتحول من قرية إلى مشروع سياحي..

وأجمل ما يمكن القيام به في هذه القرية هو التجول بين بيوتها الحجرية التي كان يعيش فيها حوالي 300 شخص قبل أن تخلو من السكان ويبقى فيها 12 شخصا فقط، وقد كشف المهندس المسؤول عن المشروع "فابيو جياكوماززي" أن مطعم القرية سيتحوّل إلى صالة الاستقبال، وساحة القرية إلى بهو الفندق، أما الشوارع فستكون الممرات، والمنازل بطبيعة الحال غرف الفندق، والحجز في هذا الفندق يبدأ من صيف عام 2019..

اقرأ أيضا:

قرية بإنكلترا للبيع بأقل من 5 ملايين دولار









